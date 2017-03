10/03/2017 20:56

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO/ All'indomani dell'annuncio in cui ha rivelato la decisione di lasciare il calcio giocato al termine della stagione, Xabi Alonso è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo futuro: "Ho tante idee per il futuro, ma non ho ancora deciso - ha spiegato il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco - per il momento sono concentrato su questa stagione, poi si vedrà".

S.F.