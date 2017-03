Juventus-Milan, Maiorino: "Eravamo su Pjaca. Deulofeu? Manca molto"

10/03/2017 20:35

JUVENTUS MILAN/ Il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' prima del match tra i rossoneri e la Juventus: "Pjaca al posto di Mandzukic? Speriamo non la decida lui. Noi l'avevamo seguito a lungo ma la Juventus è stata più veloce di noi. Braida? Rapporti ottimi, ma manca molto per definire l'affare Deulofeu. Closing? Finché non ci sarà comunicazione diversa di Fininvest noi siamo con loro".

S.F.