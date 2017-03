Juventus-Milan, Dybala punta il triplete: "I nostri avversari non sono come il Barcellona"

10/03/2017 20:24

JUVENTUS MILAN DYBALA / Il discorso scudetto non è ancora chiuso, ma la Juventus vuole sbrigare la pratica in fretta. Tutta la grinta bianconera passa anche dalle parole dell'attaccante Paulo Dybala che a pochi minuti dal fischio d'inizio del big match con il Milan interviene ai microfoni di 'Sky': "Sicuramente sarà una Juventus diversa da quella vista a Udine. Anche se è stata una partita difficile, stasera cambieremo atteggiamento. Sappiamo che Milan è un avversario complicato, quindi daremo il massimo. Sicuramente la corsa allo scudetto non è ancora chiusa. Noi in questo momento siamo come il Psg tra campionato, Coppa Italia e Champions, per le altre squadra questa è una carica e un aiuto in più. Però penso che non tutti giocano come il Barcellona. Noi durante tutto il campionato siamo stati bene, al di là del mio infortunio. Abbiamo comandato tutto l'anno e non penso ci siano cose da cambiare".

L.P.