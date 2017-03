Manchester United, il piano dei Los Angeles Galaxy per il colpaccio Ibrahimovic

10/03/2017 20:12

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Grande protagonista subito alla prima stagione in Premier League, per l'attaccante svedese non è scontata la permanenza al Manchester United anche l'anno prossimo. Anzi. Dagli Stati Uniti, infatti, arrivano nuove conferme sul pressing prepotente dei Los Angeles Galaxy che vorrebbero per convincere Zlatan a volare oltreoceano. Come confermato dall'ex general manager Alexi Lalas, infatti, la franchigia di MLS punta ad espandere ulteriormente il proprio brand, ingaggiando nuove stelle di livello mondiale ed il profilo di Ibrahimovic sarebbe l'ideale per i piani del club. Per questo, riferiscono fonti statunitensi citate dal britannico 'Daily Mail', i Los Angeles Galaxy sarebbero pronti a fare di Ibra il calciatore più pagato della storia della MLS. Se non la prossima estate, nel 2018.

L.P.