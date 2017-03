Juventus-Milan, Bacca carico: "L'Europa passa da qui"

10/03/2017 20:24

JUVENTUS MILAN/ Carlos Bacca ha parlato dalla pancia dello 'Juventus Stadium' a pochi minuti dalla sfida tra il Milan e i bianconeri: "Questa partita è importantissima, abbiamo lavorato per tornare in Europa, passa tutto per questa partita contro la Juventus prima in classifica e che dà sempre il massimo, dobbiamo andare in campo con la testa giusta. Ho tantissima voglia di segnare, vogliamo vincere una partita difficile contro una grande Juve, stiamo bene, abbiamo tanta voglia di dare qualcosa in più" ha dichiarato l'attaccante colombiano a 'Milan Tv'.

S.F.