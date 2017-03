10/03/2017 19:55

JUVENTUS MILAN MONTELLA LOCATELLI / Non c'è neanche in panchina Manuel Locatelli: Vincenzo Montella ha dovuto rinunciare al giovani centrocampista per Juventus-Milan a causa di un attacco influenzale. Il calciatore ha lasciato l'hotel dove risiedeva la squadra rossonera ed è tornato a Milano.

B.D.S.