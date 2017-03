Calciomercato Juventus, tifosi pazzi per Tolisso: "Il nuovo Vidal"

10/03/2017 19:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ I tifosi della Juventus si sono già innamorati di Corentin Tolisso, centrocampista del Lione che rappresenta il primo obiettivo di calciomercato per la prossima stagione. Ieri sera ha dato dimostrazione di tutte le sue capacità, segnando un gol nel 4-2 rifilato dall'OL alla Roma in Europa League. I tanti sostenitori bianconeri davanti alla tv, hanno applaudito alla sua prestazione, riversando poi su 'Twitter' tutta la propria ammirazione nei suoi confronti. I più intrepidi, si sono lasciati andare ad un paragone importante, quello con Vidal. Per caratteristiche, Tolisso non è troppo lontano da 'Kin Arturo': forte fisicamente, dotato di un piede educato, bravo negli inserimenti e abile nel tiro dalla distanza. Se sarà o no il 'Nuovo Vidal' ce lo dirà il tempo: la trattativa tra Juventus e Lione per Tolisso si annuncia in salita, ma Marotta e Paratici puntano forte su di lui. Una cosa è certa: i tifosi bianconeri sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

S.F.