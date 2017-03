Mls, Facebook acquista i diritti per le partite in streaming

10/03/2017 19:17

MLS FACEBOOK / Svolta nel campo dei diritti televisivi: come riporta il 'Wall Strett Journal', infatti, la Mls e Facebook hanno trovato un accordo per la trasmissione delle partite in streaming sul noto social network. L'intesa prevede che l'azienda di Mark Zuckerberg trasmetta in esclusiva 22 gare del campionato americano a partire dal 18 marzo. Inoltre, la lega statunitense garantirà 40 matchday live per le dirette Facebook. Una nuova frontiera per i diritti tv che presto potrebbe sbarcare anche in Italia.

B.D.S.