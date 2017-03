Napoli, agente Giaccherini: "Dispiaciuto per la tribuna ma ha avuto un 'regalo'"

10/03/2017 19:07

NAPOLI GIACCHERINI REAL MADRID / Intervenuto a 'Radio Marte' Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, è tornato a parlare della sfida contro il Real Madrid: "Il Napoli ha lasciato la Champions con dignità. Sergio Ramos fa sempre gol: puoi preparare quello che vuoi in difesa, se vuole fa gol. Giaccherini ha fatto un grande tifo, anche se era dispiaciuto per la tribuna". Per il centrocampista azzurro però è arrivato un 'regalo': "Vi do una chicca, ha avuto la maglia di Cristiano Ronaldo".

B.D.S.