Lazio, Immobile sfida Belotti: "Gli auguro il meglio ma non lunedì"

10/03/2017 19:05

NEWS LAZIO/ Ciro Immobile e Andrea Belotti sono stati compagni di squadra al Torino durante la scorsa stagione: una coppia affiatata, riproposta dall'ex tecnico granata Giampiero Ventura anche in Nazionale. I due si sfideranno l'uno contro l'altro lunedì sera, quando la Lazio ospiterà il Torino in campionato. Un appuntamento imperdibile per Immobile: "Sono felice per quello che sta facendo Belotti e voglio vederlo presto in Nazionale - ha dichiarato a 'Lazio Style Radio' - gli auguro il meglio, tranne lunedì. Cercherò di riprenderlo nella classifica dei cannonieri ma sarà dura dopo la tripletta che ha segnato al Palermo".

S.F.