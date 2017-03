Bologna, Di Vaio: "I ragazzi hanno fatto una cavolata ma risalto eccessivo"

10/03/2017 18:43

BOLOGNA DI VAIO / Arriverà una multa per Masina, Oikonomou, Pulgar e Viviani: a dirlo è Marco Di Vaio, team club del Bologna che parlando a 'Radio Nettuno' ha fatto chiarezza sulla vicenda. "E' stata una leggerezza ma non volevano fare tardi in discoteca. E' stata una cena che si è prolungata troppo. Considerato il momento negativo della squadra è stata una cavolata e arriverà una multa con il ricavato che sarà devoluto in beneficienza. Spero che questa lezione serva per il futuro, ma dispiace per l'esagerato risalto mediatico che ha avuto la vicenda".

B.D.S.