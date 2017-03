Marsiglia, Payet e l'addio al West Ham: "Mi annoiavo"

10/03/2017 18:54

NEWS MARSIGLIA/ Dimitri Payet, in una lunga intervista rilasciata a 'L'Equipe', ha rivelato i motivi che lo hanno portato a chiedere ed ottenere il trasferimento dal West Ham al Marsiglia: "Non mi piaceva il sistema di gioco che avevamo a Londra, mi annoiavo. La decisione è stata veloce, ho avuto dei contatti con Rudi Garcia che ha una visione di gioco diversa. Ho pensato che a Londra non avrei avuto margini di miglioramento e dunque ho preferito rischiare di tornare indietro piuttosto che non avere altre sfide da affrontare".

S.F.