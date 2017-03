Lazio-Torino, allarme Moretti: "Bisogna arginare Immobile"

10/03/2017 18:34

LAZIO TORINO/ Emiliano Moretti ha parlato così della sfida di campionato tra Lazio e Torino: "Sarà una gara complicata, è una squadra in forma, con grande qualità e sicurezza perché viene da risultati importanti - ha dichiarato Moretti a 'Torino Channel' - Noi però stiamo lavorando bene e arriveremo in condizione per fare una buona prestazione. Immobile? Lo conosciamo bene, è vero. Quest’anno sta facendo quello che gli riesce meglio, ovvero fare gol. Bisognerà arginarlo dal punto di vista collettivo".

S.F.