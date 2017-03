Paris Saint-Germain, duro comunicato UFFICIALE sul 'caso' Verratti-Matuidi

10/03/2017 18:23

PARIS SAINT-GERMAIN VERRATTI MATUIDI / Duro comunicato ufficiale del Paris Saint-Germain contro 'L'Equipe' sulle voci su una presunta 'notte brava' di Verratti e Matuidi due giorni prima la sfida Champions.

Nella nota del club transalpino si legge: "Blaise Matuidi e Marco Verratti in discoteca due giorni prima della partita di Barcellona? E' insultare la loro professionalità e il loro club. Una sconfitta non autorizza nessuno a diffondere le voci più feroci. Vergogna per quelli - spesso 'L'Equipe' - che pubblicano senza verificare le loro 'informazioni'. Nessuna credibilità. Anche la notizia riguardante una presunta richiesta dal club alla Prefettura di andare lungo gli Champs-Elysees in caso di titolo europeo. Falso. Ari falso. Perché pubblicare falsità? Qual è l'obiettivo perseguito da L'Equipe?"

B.D.S.