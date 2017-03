Juventus-Milan, Allegri sorprende: quattro novità di formazione

10/03/2017 17:57

JUVENTUS MILAN ALLEGRI FORMAZIONE / Allegri prova a mischiare le carte e a sorprendere il Milan: queste le indicazioni che arrivano a poche ore dalla sfida che vedrà la Juventus affrontare i rossoneri di Montella. Il tecnico bianconero, secondo 'Premium Sport', sta meditando su alcune novità nell'undici iniziale. Si parte dalla difesa dove dovrebbero trovare spazio Barzagli, come terzino destro al posto di Lichtsteiner, e Asamoah sul versante opposto per Alex Sandro. Cambio anche a centrocampo dove non c'è Marchisio ma Khedira. Infine in attacco niente Cuadrado ma Dani Alves insieme a Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain.

Nel Milan, invece, Ocampos dovrebbe prendere il posto di Suso che non ha recuperato dal problema fisico accusato contro il Chievo.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS: Buffon; Barzagli, Bonucci, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain

B.D.S.