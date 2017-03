Las Palmas, non solo De Zerbi: altro italiano per la panchina

10/03/2017 17:41

LAS PALMAS RANIERI DE ZERBI / Dopo la fine della favola Leicester per Claudio Ranieri è il momento di pensare al futuro. Come riferisce 'as.com', il tecnico romano potrebbe ripartire dalla Spagna: il Las Palmas, che fatica a trovare un accordo con Setien per il rinnovo del contratto, pensa a lui per la prossima stagione. L'alternativa è rappresentata da Berizzo che difficilmente lascerà il Celta, mentre nelle scorse settimane si era parlato anche di un altro italiano: Roberto De Zerbi.

B.D.S.