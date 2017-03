Calciomercato Chelsea, Conte: "Terry sta facendo bene... fuori dal campo"

10/03/2017 17:25

CALCIOMERCATO CHELSEA CONTE TERRY / Ai titoli di coda l'era Terry per il Chelsea? In conferenza stampa Antonio Conte dribbla le domande sul futuro del capitano. "Spero non sia l'ultima partita in coppa allo 'Stamford Bridge' per lui. Di questa situazione, o della mia situazione o di qualsiasi altro giocatore, preferisco parlare a fine stagione, quando arriverà il momento giusto per tutti".

Su Terry Conte poi aggiunge: "In questa stagione sta facendo un grande lavoro fuori dal campo. Per me è molto importante perché è il capitano. Sta lavorando bene e mi aiuta a trasferire il messaggio giusto nello spogliatoio. E' importante per noi".

B.D.S.