Calciomercato Siviglia, Izquierdo conferma l'offerta

11/03/2017 04:47

CALCIOMERCATO SIVIGLIA IZQUIERDO / Il Siviglia su José Izquierdo: è lo stesso esterno colombiano del Bruges a confermarlo in un'intervista a 'El Desmarque'. "Il Siviglia era una possibilità. E' arrivata un'offerta ma la società non mi ha voluto far partire perché dovevamo giocare la Champions e per tornare a vicnere il campionato. Vedere ora Sampaoli cosa sta facendo con il Siviglia...un allenatore come lui che ha fatto la storia della Nazionale del Cile. E' un grande allenatore".

B.D.S.