Calciomercato Torino, futuro Hart: la risposta di Guardiola

10/03/2017 16:40

TORINO HART GUARDIOLA - Il futuro di Joe Hart è ancora tutto da decidere. Nonostante le parole del portiere, in prestito al Torino, che ha esplicitamente detto di non voler tornare al Manchester City, Pep Guardiola ha rimandato la questione a fine anno. "Valuteremo tutti i casi a fine stagione - ha detto in conferenza stampa il manager dei 'Citizens' - Joe è un giocatore del City e decideremo il suo futuro a fine anno".

