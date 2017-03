Chelsea-Manchester United, Conte e le polemiche di Mourinho: "Nulla da chiarire"

10/03/2017 15:55

CHELSEA MANCHESTER UNITED CONTE / A due giorni dalla sfida di Fa Cup tra Chelsea e Manchester United, Antonio Conte parla in conferenza stampa e ritorna sulle polemiche di Mourinho per la sua esultanza dopo il 4-0 di ottobre: "Ho dimostrato che vivo la partita con grande passione. Voglio condividere entusiasmo e passione con i giocatori, lo staff e i tifosi. Questo è normale. Io e Mourinho non siamo fatti nello stesso modo, ma per tutti la cosa più importante è vincere, poi si pensa a come festeggiare. Ho sentito Mourinho? Non credo che sia importante, non c'era nulla da chiarire. La cosa importante è il campo, come preparare la squadra, il lavoro da fare per migliorare i miei calciatori. Queste sono le cose importanti per me e per tutti gli allenatori".

A proposito di campo, Conte parla del Manchester United: "Con il City sono la squadra migliore della Premier, hanno tanti grandi calciatori. Sarà difficile".

