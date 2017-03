Lega Serie A in campo contro la violenza sulle donne

10/03/2017 15:17

LEGA SERIE A VIOLENZA DONNE - Venerdì 10, Sabato 11 e domenica 12 marzo la Lega Serie A, per il quarto anno consecutivo, scende in campo a fianco alla Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 'TIMEOUT' di WeWorld per proteggere le oltre 6 milioni di donne che in Italia subiscono atti di violenza, spesso di fronte ai loro figli.



Sui maxi-schermi, con gli striscioni e con gli appelli degli speaker si ricorderà come con un SMS o chiamando da telefono fisso il 45543 è possibile dare un aiuto concreto per dire basta alla violenza contro le donne e i loro bambini.



"La Lega Serie A nell'aderire alla Campagna di WeWorld contro la violenza sulle donne ne sposa profondamente valori e finalità - ha dichiarato Maurizio Beretta, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Il Calcio nell'immaginario collettivo è spesso considerato uno sport prevalentemente maschile, per questo siamo felici di sostenere la campagna di WeWorld, perché crediamo si possa dare un segnale forte a tutti gli uomini: contro la violenza sulle donne il nostro atteggiamento deve essere di tolleranza zero. In tutti i campi, per tre giorni, diremo Timeout".