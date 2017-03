Genoa-Sampdoria, Ferrero: "Dobbiamo battezzarli. Se vinco..."

10/03/2017 15:09

GENOA SAMPDORIA FERRERO / Massimo Ferrero carica la Sampdoria in vista del derby di domani sera contro il Genoa. Il presidente blucerchiato ha fatto visita alla squadra durante l'allenamento di rifinitura e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Se vinco faccio l'invasione di campo, come la prima volta, così si arrabbia il mio amico Preziosi. Il derby non si discute, si vince. Ci sarà uin grandissimo pubblico, speriamo sia una bella partita. Se arrivasse un gol al 90', tanto meglio".

Ferrero poi lancia il grido di battaglia: "Domani dobbiamo entrare in campo come se entrassimo in chiesta: dobbiamo battezzarli".

B.D.S.