Napoli, Albiol risponde alla Juventus: "Io non cado da solo, mai espulso in carriera"

10/03/2017 14:52

NAPOLI ALBIOL JUVENTUS REAL MADRID / Raul Albiol dice la sua: dopo il silenzio delle ultime settimane, il Napoli torna a parlare con il difensore spagnolo che si sofferma anche sull'episodio contro la Juventus in coppa Italia che lo ha visto protagonista in un'intervista a 'Kiss Kiss Napoli'. Prima però, nelle news Napoli c'è ancora la serata di speranza e delusione contro il Real Madrid: "Era da tempo che non vedevo il Real così in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo fatto di tutto per segnare due gol. Nella ripresa abbiamo sbagliato un passaggio ed è nato l'angolo del pareggio. Hanno approfittato della loro fisicità".

Si è tanto discusso della possibilità di prendere a uomo Sergio Ramos, ma il difensore azzurro non condivide le critiche: "Non c'è solo lui: c'erano Bale, Ronaldo, Pepe, tanti che bisognerebbe marcare a uomo. Dobbiamo migliorare, bloccare l'avversario e fare attenzione. Hanno avuto la fortuna di segnare subito ad inizio ripresa e questo li ha tranquillizzati. L'ambiente che c'era al 'San Paolo' era incredibile. Anche i calciatori del Real hanno pensato che questa è una città speciale. Ora speriamo nel campionato".

Napoli, Albiol: "Secondo posto fondamentale"

Una Serie A dove il Napoli deve lottare con la Roma per il secondo posto: "Dobbiamo conquistarlo per andare direttamente in Champions. Fare il preliminare complicherebbe tutto. Giocare ad agosto è complicato, i giocatori vanno ed arrivano, non c'è tempo per lavorare".

Infine, Albiol parla della Juventus: "Ci aspettano due partite bellissime e vogliamo vincerle entrambe. Manca ancora molto però, pensiamo prima a Crotone ed Empoli. Il rigore contro di me? Non cado da solo, ho sempre giocato in maniera regolare, nella mia carriera non ho mai preso un rosso. Non faccio nulla per mettere in difficoltà l'arbitro".

B.D.S.