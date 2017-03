Genoa-Sampdoria, Mandorlini: "Il derby è la partita"

10/03/2017 14:57

GENOA SAMP MANDORLINI - E' la vigilia di Genoa-Sampdoria, il primo sulla panchina rossoblu per il tecnico Andrea Mandorlini: "Il derby è la partita, basta percepire l'aria che si respira in città per capire che è una sfida speciale - le sue parole in conferenza stampa - Ci sarà una cornice di pubblico strepitosa, i nostri tifosi sono fondamentali e daremo tutto quello che abbiamo per regalargli una gioia che aspettano. Domani conterà molto l'aspetto mentale. Ci siamo sentiti spesso con il presidente Preziosi e oggi è qui con noi fisicamente. Anche lui tiene moltissimo al derby, so che è una partita affascinante. Sono orgoglioso di poterla vivere e non vedo l'ora che accada".

A.L.