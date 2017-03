Calciomercato Barcellona, parla Valverde: "Se qualcosa accadrà..."

11/03/2017 04:17

BARCELLONA VALVERDE ATHLETIC - Ernesto Valverde è uno dei maggiori indiziati a sostituire Luis Enrique sulla panchina del Barcellona nella prossima stagione. Il tecnico dell'Athletic Bilbao ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match con la Real Sociedad, di un possibile nuovo accordo col club basco con il quale il contratto in scadenza alla fine della stagione in corso. "Rinnovo? Non abbiamo iniziato a parlare di questo. La mia fiducia nel club e quella che ripone la società in me è sempre la stessa. Non mi piace parlare troppo di questo, sono concentrato sul prossimo impegno. Se qualcosa accadrà, ve lo comunicheremo, come sempre è stato".

A.L.