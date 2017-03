Calciomercato Juventus, Douglas Costa via dal Bayern: sprint bianconero

10/03/2017 14:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Torna il nome di Douglas Costa nel calciomercato Juventus: già corteggiato quando era allo Shakthar Donetsk, ora l'esterno brasiliano è nuovamente un obiettivi di mercato di Marotta e Paratici. A parlarne è il 'Sun' che riporta alcune dichiarazioni del calciatore di apertura all'addio al Bayern Monaco: "Parlo spesso con la società, discutiamo della mia situazione, se resterò qui o se mi devo trovare un'altra squadra. Non sono molto felice qui. Presto troveremo una soluzione".

Parole che sanno di possibile addio e che aprono le porte alle ambizioni bianconere. Lo stesso tabloid inglese, infatti, ha parlato della Juventus come squadra favorita all'acquisto del brasiliano, in caso la rottura con il Bayern Monaco dovesse concretizzarsi. Douglas Costa è arrivato in Germania nell'estate del 2015 e da allora ha collezionato una settantina di presenze con il club bavarese.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa possibile rinforzo

La pista Douglas Costa si infiamma proprio quando sembrerebbero affievolirsi le possibilità di mettere le mani su Domenico Berardi. Da tempo nel mirino della Juventus, l'attaccante del Sassuolo è ora dato vicino all'Inter. Altro esterno seguito dai bianconeri è Bernardeschi, anche qui possibile sfida a colpi di rilanci con i nerazzurri. Ma oltre alla doppia pista italiana, la Juve guarda anche all'estero e prova lo sprint per Douglas Costa approfittando anche delle sue dichiarazioni.

B.D.S.