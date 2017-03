Calciomercato Torino, Hart: "No al City, ecco dove voglio giocare"

10/03/2017 14:13

CALCIOMERCATO TORINO HART CITY / C'è una certezza nel futuro di Joe Hart: niente ritorno al Manchester City. Alla 'Bbc' il portiere del Torino parla di quello che sarà di lui al termine del prestito in granata: "Guardiola ha fatto questa scelta perché ha pensato fosse quella giusta per consentirgli di vincere. Per la prossima stagione non ho ancora parlato con nessuno. Al City sarei uno di troppo. Amo quel club ma voglio giocare e se non potrà farlo al City sceglierò un'altra casa. Non so ancora quale sarà il mio futuro. La cosa migliore che posso fare è lavorare duro, farmi trovare pronto e fare del mio meglio per il Torino e la Nazionale. Il resto verrà da sé".

Su un ritorno in Premier, Hart spiega: "Non è in cima alla lista dei desideri. La mia priorità è giocare in un club che vuole che io sia il suo portiere".

B.D.S.