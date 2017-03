Calciomercato Inter, agente Verratti: "Deve essere il Psg a mandarci via"

Alessio Lento (@lentuzzo)

10/03/2017 14:11

INTER VERRATTI PSG - In attesa di smaltire la delusione per la clamorosa eliminazione agli ottavi di Champions League subita dal Paris Saint-Germain contro il Barcellona, che ha battuto i francesi 6-1 ribaltando il 4-0 dell'andata, le sirene di calciomercato per Marco Verratti continuano a suonare insistentemente. In particolare, è l'Inter la squadra accostata con più forza al centrocampista della Nazionale di Giampiero Ventura, ma i nerazzurri non solo i soli. Anche la Juventus (che fu ad un passo dal calciatore prima del trasferimento in Ligue 1), oltre a moltissimi top club esteri, sono sulle tracce del regista sotto contratto con il Psg fino al 30 giugno 2021.

Calciomercato Inter, agente Verratti sul futuro

E sulla pista calciomercato Inter, ha risposto l'agente di Verratti, Donato Di Campli, ai microfoni di 'Radio Crc': "Marco ha un contratto fino al 2021 col Psg e deve essere il club a dirci di andare via perché noi stiamo bene. Altre cose non abbiamo da dire". Di Campli si è poi soffermato su altri talenti presenti nella sua scuderia: "Favilli (attaccante dell'Ascoli, ndr)? Sentiremo parlare molto di lui, ma non è l'unico giovane interessante. Per esempio, Mamadou Coulibaly (calciatore del Pescara, ndr) sarà il prossimo crack".