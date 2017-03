11/03/2017 03:29

EVERTON BARKLEY KOEMAN / A 23 anni, Barkley è di certo uno dei talenti più in vista della Premier League. Il suo contratto scadrà nel 2018 ma Ronald Koeman ha chiaroito come l'Everton intenda trattenerlo: "Non credo si sia già iniziato a parlare di rinnovo. E' uno di quei giocatori il cui contratto scadrà tra un anno e faremo di tutto per trattenerlo con un nuovo accordo".

L.I.