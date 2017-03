SONDAGGIO CM.IT - Juventus-Milan, bianconeri vincenti: pochi dubbi

10/03/2017 13:52

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS MILAN / Questa sera ci sarà il fischio d'inizio di Juventus-Milan, sfida valida per consolidare il primato dei bianconeri e per alimentare le speranze europee dei rossoneri. Tante le sfide sul terreno di gioco, da Buffon-Donnarumma a Higuain-Bacca, per quello che è il quarto confronto stagionale tra queste due squadre. I followers del profilo Twitter di Calciomercato.it non sembrano avere dubbi sul risultato finale, optando nettamente per la vittoria della Juventus, votata dal 64% dei partecipanti. Il 13% invece prevede il pareggio, mentre il 23% pensa a un Milan vincente allo 'Stadium'.

L.I.