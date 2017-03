Psg, Di Campli attacca: "Verratti in discoteca? E' falso, adiremo vie legali"

10/03/2017 13:57

BARCELLONA PSG VERRATTI - La clamorosa eliminazione del Paris Saint-Germain da parte del Barcellona, che ha battuto i francesi 6-1 ribaltando il 4-0 dell'andata, è ancora il tema più caldo sui giornali transalpini. Il quotidiano 'L'Equipe' stamane ha parlato di una festa tenutasi lunedì sera a Parigi alla quale avrebbero partecipato Marco Verratti e Blaise Matuidi, a poche ore dalla sfida con i catalani in Champions League che si è giocata mercoledì sera. Un'accusa che il procuratore del centrocampista italiano, Donato Di Campli, rispedisce al mittente con decisione. "Non voglio entrare nel rapporto con il Psg, ma ciò che è certo è che quanto è stato scritto da 'L'Equipe' è assolutamente falso - ha detto a 'Radio Crc' - Adiremo le vie legali e stiamo studiano le strade da percorrere. L'immagine di Verratti è sacra e non permettiamo a nessuno di sputtanarla e scusatemi il linguaggio. Una cosa è criticare tecnicamente il ragazzo e un'altra è entrare nell'aspetto personale dicendo cose assolutamente false".

A.L.