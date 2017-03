Calciomercato Juventus, Williams non ci sta: "Nessuna intenzione di andarmene"

10/03/2017 13:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAMS / Nelle scorse ore dalla Spagna era rimbalzata la voce di un interessamento della Juventus per il 22enne attaccante spagnolo di origini ghanesi Iñaki Williams. Ai microfoni di 'Mundo Deportivo', lo stesso centravanti ha commentato così i rumors: "Dicono che me ne andrò, ma io sono molto felice qui e non ho alcuna intenzione di cambiare aria. Della Juventus non so niente, di queste cose se ne occupa il mio procuratore. L'Athletic Bilbao ha fatto un grande sforzo per il mio rinnovo".

M.R.