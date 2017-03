Calciomercato, Piccini impressiona in Spagna: Inter e Premier League osservano

Alessio Lento (@lentuzzo)

10/03/2017 13:37

PICCINI INTER PREMIER - Cristiano Piccini è uno degli italiani che meglio si sta comportando all'estero. Dopo la rottura del legamento crociato anteriore che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per molti mesi, il 24enne esterno destro è tornato a calcare il palcoscenico della Liga, sempre con la maglia del Betis. E le sue prestazioni in stagione sono ottime: ventitre le presenze tra campionato e Copa del Rey, condite da due gol (l'ultimo due giorni fa in casa del Deportivo La Coruna) e tre assist, che lo consacrano come terzo miglior difensore della Liga considerando reti e passaggi vincenti, alle spalle solo di due mostri sacri come Marcelo e Sergio Ramos del Real Madrid. E le voci di calciomercato sul suo futuro impazzano.

Calciomercato Inter, insidia Premier League per Piccini

Il prodotto del vivaio della Fiorentina, dal 2014 al Betis, è stato accostato al calciomercato Inter per la prossima stagione, visto che la società nerazzurra interverrà certamente per rinforzare le fasce e il nome dell'italiano è segnato in rosso sul taccuino degli uomini mercato meneghini. Ma l'insidia maggiore per l'Inter potrebbe arrivare dalla Premier League: mentre la pista Manchester City era concreta prima dell'infortunio patito da Piccini nel gennaio dello scorso anno, altri club inglesi seguono con attenzione il giocatore in vista della prossima stagione. Nel frattempo, però, c'è da conquistare la matematica salvezza con la maglia del Betis, del resto se ne parlerà più avanti.