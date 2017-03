Pescara, Sebastiani: "Vendo a debiti zero, ma ancora nessuna offerta"

10/03/2017 13:24

PESCARA SEBASTIANI / Il Pescara è in vendita. Ma ad oggi non ci sono state offerte di acquisto. Lo ha rivelato lo stesso presidente Daniele Sebastiani a margine di un intervento nel capoluogo abruzzese: "L'offerta non è ancora arrivata. Quando arriverà la valuteremo. Ma se non sarà quella congrua al valore della società e quella che riteniamo giusta, io, così come i miei soci, la rimanderemo al mittente e andremo avanti come stiamo facendo fino a oggi - le parole riportate da 'calcioefinanza.it' - Io con qualsiasi parte sto portando avanti un discorso sul Pescara, lo sto facendo per fare un Pescara più forte, e al di là di chi potrebbe entrare, ho sempre parlato di dare una società a debito zero".

M.R.