Juventus-Milan, Pirlo: "E' sempre una grande sfida. Che bei ricordi..."

10/03/2017 13:25

JUVENTUS MILAN PIRLO / Stasera si sfideranno Juventus e Milan per la quarta volta in stagione. I rossoneri sono riusciti a strappare ai bianconeri la Supercoppa, battendo il gruppo di Allegri anche all'andata in campionato, grazie a una perla di Locatelli. Lo 'Stadium' è però il fortino dei bianconeri e ottenere un risultato positivo sarà tutt'alto che semplice.

A commentare il match ci ha pensato un doppio ex d'eccezione, Pirlo, intervistato da 'Sky Sport': "E' sempre una grande partita quella tra Juventus e Milan. Sarà importante per entrambe, con i bianconeri che devono mantenere il primato e i rossoneri chiamati a sperare nell'Europa. Ho giocato tantissime partite e ho molti bei ricordi con entrambe le maglie".

L.I.