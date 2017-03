Genoa-Sampdoria, Giampaolo: "Possiamo scrivere la storia"

10/03/2017 13:17

GENOA SAMP GIAMPAOLO - E' la vigilia di Genoa-Sampdoria, una partita importante e sentita dalle squadre e dalle tifoserie. Il 'derby della Lanterna' è in programma domani sera alle 20.45 per l'anticipo del sabato della ventottesima giornata di campionato. "Arriviamo bene a questa partita - le parole del tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, in conferenza stampa - Siamo sereni e determinati, anche perché vincere due derby nella stessa stagione non capita dal 1960, non ero ancora nato. Possiamo scrivere la storia. Rispetto al match d'andata sono cambiate tante cose, soprattutto nel Genoa che ha tanti volti nuovi, mi aspetto un avversario che giocherà il derby con grande attenzione e grande agonismo, ma noi giochiamo a calcio. Queste partite le vince la squadra che gioca meglio a calcio non chi dà più calci. La rosa è al completo, ho tutti a disposizione, per fare la formazione ho l'imbarazzo della scelta. Devo ancora decidere, ho un mezzo dubbio, non legato alle qualità dei calciatori ma alla gara. All'andata dissi che la posta in palio era alta, è alta anche adesso, ma non per la mia situazione contrattuale".

