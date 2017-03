Juventus-Milan, Suso dolorante: può saltare la sfida

10/03/2017 13:12

JUVENTUS MILAN SUSO / Giunto in ritiro, il Milan si prepara alla delicata sfida contro la Juventus in programma stasera. Tra i dubbi di formazione di Montella c'è di certo l'utilizzo o meno di Suso, che potrebbe saltare l'appuntamento con lo 'Stadium' a causa di alcuni problemi fisici.

Sceso dal pullman della squadra, lo spagnolo non ha nascosto delle smorfie di fastidio nel far leva sulla gamba destra, riportando inoltre una fasciatura evidente sulla coscia dolorante. Il suo incedere inoltre non era affatto fluido. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'esterno rossonero pare destinato a non far parte della spedizione di Montella.

L.I.