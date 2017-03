Juventus, Rugani: "Qui in punta di piedi. Sarri insegna calcio"

10/03/2017 12:56

JUVENTUS RUGANI SARRI / A 22 anni Daniele Rugani sta conquistando sempre più terreno in casa Juventus, con 1276 minuti accumulati, ad oggi, in stagione, tra serie A, Champions League e Coppe italiane. Tante le squadre interessate a lui, soprattutto dopo l'ottima esperienza di Empoli. Al fianco di Romagnoli è stato più volte indicato come il futuro della difesa dell'Italia e, proprio per questo, il Napoli del suo ex mentore Sarri ha provato a più riprese a strapparlo ai bianconeri.

Rugani ha però preferito la fedeltà alla Juventus, pagando anche lo scotto di qualche panchina in più, soprattutto al suo primo anno. Oggi, con l'età media della retroguardia di Allegri che va innalzandosi, quella scelta inizia a ripagare. Stando alle ultime news Juve, è senza dubbio lui il futuro della 'vecchia signora'.

Intervistato da 'Calcio2000', Rugani ha parlato del proprio percorso, guardando anche al passato, a chi lo ha fatto crescere come Maurizio Sarri. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Sarri è stato fondamentale. Tutto era ancora una grande incognita per me quando l'ho incontrato. Mi ha fatto migliorare tantissimo, avendo il coraggio di schierarmi da subito. Le cose che mi ha insegnato mi tornano molto utili ancora oggi. So cosa voglia dire essere allenati da lui. Sa come si insegna calcio, l'ho provato sulla mia pelle".

Calciomercato Juventus, il futuro di Rugani è bianconero

Approdare a Torino non è stato di certo facile per Rugani, data la concorrenza spietata nel ruolo. La fiducia del club, che non ha mai pensato di venderlo in fase di calciomercato, ha però fatto la differenza: "Ho sentito la pressione al mio arrivo. Avevo già giocato in serie A con l'Empoli ma la Juventus è tutt'altra cosa. Lo capisci subito che qui è diverso, fin dal primo giorno di ritiro, con centiana di fan all'hotel e telecamere ovunque. E' una situazione che però ho vissuto bene, arrivando in punta di piedi. Sapevo che ci sarebbe stato da lavorare sodo, sia per il gioco differente rispetto a quanto fossi abituato, sia per i calciatori che avevo davanti a me".