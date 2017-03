Southampton, la Premier esalta Gabbiadini: giocatore del mese!

10/03/2017 12:36

PREMIER LEAGUE GABBIADINI / L'esperienza inglese di Manolo Gabbiadini non poteva partire meglio. L'attaccante ex Napoli è esploso in Premier League, divenendo da subito un idolo dei tifosi del Southampton, che gli hanno dedicato un coro.

Il suo impatto non è passato inosservato, dal momento che è stato premiato come miglior giocatore del mese. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Player Management, agenzia che lo rappresenta, ne ha dato l'annuncio: "Manolo Gabbiadini ha vinto il 'PFA Player of the Month Award', il premio di miglior giocatore del mese della Professional Football Association. Dietro all’attaccante bergamasco del Southampton e della Nazionale italiana si sono classificati Harry Kane (Tottenham), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Romelu Lukaku (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City) e Gareth McAuley (WBA)".

