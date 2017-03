DIRETTA Liga, Real Madrid-Betis Siviglia 0-0: segui la cronaca LIVE

12/03/2017 20:45

DIRETTA LIGA REAL BETIS CRONACA LIVE - Continua l'inseguimento del Real Madrid al Barcellona. Per il 27esimo turno della Liga, le 'Merengues' di Zinedine Zidane affrontano in casa il Betis Siviglia di Víctor Sanchez del Amo, 14esima forza del torneo. La distanza siderale in classifica (ben 31 punti) e i precedenti (negli ultimi 5 scontri diretti, il Betis non ha mai vinto mentre il club di Florentino Perez ha portato a casa 4 successi ed 1 pareggio), lasciano ben poche speranze alla formazione ospite. 'Los Verderones' tenteranno però il colpaccio, non avendo nulla da perdere. Il Real è avvisato: mai abbassare la guardia.

CLASSIFICA:

F.S.