Genoa-Sampdoria, Munoz: "Per purificarmi ho dovuto fare un coro"

10/03/2017 12:13

GENOA SAMPDORIA MUNOZ / A Genova ci si prepara per il derby e, intervistato da 'Sky Sport', il difensore di Mandorlini, Munoz, ha detto la sua sulla sfida tra Genoa e Sampdoria: "Quando arrivai in blucerchiato mi feci male. Ho giocato poco ma ora penso solo al Genoa. Per 'purificarmi' mi hanno fatto fare un coro. Mi vergognavo un po' ma poi l'ho fatto".

DERBY - "Sono gare particolari. All'andata abbiamo perso e ora non siamo in un buon momento. Ottenere i tre punti sarebbe importante".

L.I.