Serie A, dai minuti giocati ai calciatori impiegati: qualcosa non va alla Roma

Maurizio Russo

10/03/2017 12:20

CLASSIFICHE SERIE A / La Roma è uscita sconfitta 4-2 dal campo del Lione mettendo seriamente a rischio la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Le maggiori critiche piovute sull'allenatore Luciano Spalletti riguardano la condizione fisica della squadra giallorossa che, nel periodo più importante della stagione, sembra molto affaticata nei suoi interpreti principali. A tal proposito le news Serie A rivelano dei numeri che devono far riflettere il tecnico di Certaldo. Delle venti formazioni della massima serie, infatti, la Roma è quella che ha impiegato meno giocatori diversi e, quasi di conseguenza, è quella che ha più calciatori con almeno 2100 minuti nelle gambe (senza contare le coppe) mentre la Juventus non ne ha neanche uno. Tra gli attaccanti, Dzeko è quello che ha giocato di più in assoluto e unico rappresentante delle squadre impegnate anche in Europa, mentre tra i centrocampisti figurano sia Nainggolan che Strootman nella top five.

Roma, solo 22 giocatori impiegati in Serie A

Avere una rosa ampia è fondamentale per affrontare al meglio tutti gli impegni della stagione. Calciomercato.it vi propone alcune classifiche speciali che la dicono lunga sul momento di forma della Roma.

CLASSIFICA GIOCATORI IMPIEGATI: Genoa e Pescara 31 calciatori diversi, Cagliari 30, Atalanta e Crotone 29, Bologna, Fiorentina, Palermo e Empoli 28, Torino, Milan, Sassuolo e Lazio 27, Udinese e Inter 26, Juventus, Napoli e Chievo 25, Sampdoria 24, Roma 22.

CLASSIFICA GIOCATORI CON ALMENO 2100 MINUTI IN A: Roma 5 calciatori, Sampdoria e Udinese 4, Inter, Sassuolo, Napoli, Genoa, Pescara, Crotone e Lazio 3, Milan, Chievo, Palermo, Empoli e Fiorentina 2, Cagliari, Atalanta e Torino 1, Bologna e Juventus 0.

TOP 5 ATTACCANTI PIU' IMPIEGATI: Dzeko 2329 minuti, Gomez 2322, Caprari 2317, Immobile 2294, Suso 2271.

TOP 5 CENTROCAMPISTI PIU' IMPIEGATI: Parolo 2314 minuti, Laxalt 2282, Hamsik 2190, Nainggolan 2155, Strootman 2143.

TOP 5 DIFENSORI PIU' IMPIEGATI: Acerbi e Burdisso 2430 minuti, Miranda, Danilo e Ferrari 2340.