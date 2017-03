Atalanta, Petagna: "Cambiato 12 allenatori. Al Milan piansi"

10/03/2017 11:46

ATALANTA INTER PETAGNA / Comunque dovesse terminare, la stagione dell'Atalanta sarà un gran successo. Il lavoro di Gasperini ha portato il gruppo nerazzurro da metà classifica al tanto agognato salto di qualità, fino a ritrovarsi nel pieno della corsa europea.

Il Napoli dista 5 punti, nonostante gli scontri diretti vinti, con Inter e Milan a rincorrere e la Lazio di un punto avanti. Dall'Europa League al sogno Champions, l'Atalanta ha chiarito ormai da settimane di star facendo sul serio.

Intervistato da 'Tuttosport', Petagna ha parlato dell'imminente sfida contro l'Inter di Pioli: "Ho cambiato 12 allenatori in questi anni. E' stata una palestre per me. Il vero problema è il prestito, dal momento che per loro conta poco farti giocare. Nel 2015 ho pensato di mollare. Il Milan non mi porta in ritiro e venivo da due anni in cui avevo fatto male. L'Ascoli è l'unico a volermi ma non sanno se giocheranno in serie B o in Lega Pro, dove il Milan non voleva mandarmi. Vengono ripescati e Galliani aiuta con lo stipendio".

MILAN - "Nel 2013 debutto a Verona e Allegri mi fa i complimenti. Penso d'essere importante, pur sapendo che non avrei giocato sempre. All'ultimo giorno di mercato comprano Matri e ci resto malissimo. Mi metto a piangere e, non volendo restare in Primavera, vado alla Sampdoria".

ATALANTA - "Mi hanno fatto sentire importante. Gasperini è un padre per noi e ci insegna tantissimo. Riesce a farti tirar fuori ciò che hai dentro. Se molli qualcosa però si arrabbia e ti dice le cose una volta sola".

INTER - "Dovessimo vincere, sarà una sfida decisiva. Se ci ritroviamo con un punto in più dopo 27 partite, qualcosa significa. L'Europa è ora un obiettivo ma lo è diventato in corsa. La possiamo raggiungere. Siamo forti e abbiamo battuto squadre forti. Penso al Napoli, anche se gare contro Empoli e Crotone sono state importanti".

L.I.