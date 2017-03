DIRETTA Serie A, Sassuolo-Bologna: segui la cronaca LIVE

12/03/2017 11:30

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA LIVE / E' Sassuolo-Bologna il 'lunch time' della 28essima giornata. I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 contro il Catania e dalla seconda partita consecutiva senza gol all'attivo. Continua invece il periodo no per i felsinei che devono riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio. Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta, Oikonomou, Masina; Dzemaili, Viviani, Nagy; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

CLASSIFICA: Juventus* punti 70, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan* 50, Fiorentina 42, Sampdoria 41*, Torino 39, Chievo 35, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29*, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12. * una partita in più

D.T.