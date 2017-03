VIDEO CM.IT - Fantacalcio, 28a giornata giornata: consigli e top 11

10/03/2017 15:00

FANTACALCIO SERIE A 28A GIORNATA / E' già tempo di serie A. Stasera si torna in campo per la 28a giornata con la super sfida tra Juventus e Milan. Ancora un turno lungo per i fantallenatori che dovranno aspettare fino a lunedì, quando andrà in scena il posticipo tra Lazio e Torino. Il sabato sera tutti seduti davanti la tv per gustarci il derby della 'Lanterna' tra Genoa e Sampdoria. Le altre partite si disputeranno regolarmente la domenica: il 'lunch-match' mette di fronte Sassuolo-Bologna; si prosegue con le partite delle 15.00 tra Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Inter-Atalanta, Napoli-Crotone e Pescara-Udinese. Per il posticipo serale si andrà, infine, al 'Barbera' per Palermo-Roma. Calciomercato.it vi propone la top 11 e i consigli per il Fantacalcio della 28a giornata della Serie A 2016/2017, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.



Fantacalcio: top 11 e consigli 28a giornata Serie A

Juventus-Milan venerdì ore 20.45

CHI SCHIERARE: Higuain-Mandzukic: doppio sì. Suso ce la fa, Bacca alla ricerca del gol pesante.

CHI EVITARE: Occhio a Barzagli che potrebbe riposare. Romagnoli adattato sulla fascia? Passo.

FATTORE BONUS: Alex Sandro piace in chiave assist. Deulofeu scelta comprensibile nei rossoneri.



Genoa-Sampdoria sabato ore 20.45

CHI SCHIERARE: Simeone consigliatissimo nel derby. Quagliarella is on fire!

CHI EVITARE: Attenzione al ballottaggio Ntcham-Rigoni. Barreto rischio out.

FATTORE BONUS: Partita bloccata, giochiamoci un difensore sui piazzati: Burdisso. Muriel è una buona idea.



Sassuolo-Bologna domenica ore 12.30

CHI SCHIERARE: Acerbi inamovibile come sempre, crediamo in Berardi. Dzemaili la luce dei rossoblu.

CHI EVITARE: Defrel ko, ricordatelo. La difesa del Bologna può essere evitata tranquillamente.

FATTORE BONUS: Matri gioca e può regalare il +3. Krejci per il lampo.



Chievo-Empoli domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Sorrentino in casa contro i toscani per l'imbattibilità. Croce uomo da sufficienza sempre ampia.

CHI EVITARE: Pellissier-Meggiorini: una sola maglia in palio. Poco entusiasmo per l'attacco empolese.

FATTORE BONUS: Birsa in chiave bonus sempre utile. El Kaddouri schierabile.



Fiorentina-Cagliari domenica ore 15

CHI SCHIERARE: Bernardeschi forse non è al 100%, ma c'è! Borriello difficile da togliere ora.

CHI EVITARE: Difesa viola da tenere ancora a riposo. Idem per la retroguardia sarda.

FATTORE BONUS: Kalinic facile, Saponara la tentazione. Piace anche Di Gennaro.

Inter-Atalanta domenica 15.00

CHI SCHIERARE: Icardi: in casa è una macchina da gol. Banega-Gomez: hanno il piede caldo. Kessiè: che voglia dopo la squalifica!

CHI EVITARE: Murillo: difficile contenere la fisicità di Petagna. Zukanovic: potrebbe pagare le troppe panchine accumulate.

FATTORE BONUS: Eder: ormai è il 12' di Pioli, puntateci! E se fosse arrivato il momento di Paloschi?

Napoli-Crotone domenica 15.00

CHI SCHIERARE: Milik-Mertens: la strana coppia: insieme o meno, vanno schierati. Stoian: partita proibitiva ma uno dei pochi in grado inventarsi qualcosa.

CHI EVITARE: Albiol: è in ballottaggio, potete lasciarlo fuori. Troppo facile: tutta la difesa calabrese.

FATTORE BONUS: Insigne è pronto a deliziarci ancora. Ferrari: dietro sarà dura ma da corner potrebbe sorprendere.

Pescara-Udinese domenica 15.00

CHI SCHIERARE: Cerri-Zampano: salto di qualità con Zeman. Thereau-Zapata: l'attacco può davvero fare male.

CHI EVITARE: Fornasier: la difesa del boemo non è mai troppo coperta. Felipe: è affaticato, può riposare.

FATTORE BONUS: Benali-De Paul: le sorprese potrebbero arrivare dagli esterni.

Palermo-Roma domenica 20.45

CHI SCHIERARE: Nestorovski ha perso il compagno di bonus, Rispoli: puntate solo sul bomber. Nainggolan-Salah: le frecce nell'arco di Spalletti

CHI EVITARE: Morganella, sugli esterni sarà una serataccia. De Rossi: reggerà il doppio impegno in pochi giorni?

FATTORE BONUS: Chochev: puntiamo sulle sue incursioni. Emerson: il gol dell'ex va sempre di moda.

Lazio-Torino lunedì 20.45

CHI SCHIERARE: Immobile-Belotti: via alla sfida tra bomber! Milinkovic-Savic e Benassi: i loro inserimenti possono far male.

CHI EVITARE: Lukic-Iturbe: Mihajlovic ci punta ma a noi non convincono. Hoedt: potrebbe andare in panchina e di fronte in caso avrà il capocannoniere della Serie A.

FATTORE BONUS: se amate il rischio e avete una difesa a 4, puntate su de Vrij e Zappacosta.