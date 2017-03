10/03/2017 10:50

CALCIOMERCATO NAPOLI TRAORE RASHICA / Il Napoli, a caccia di rinforzi in attacco nel ruolo di vice Callejon, li ha individuati in Bertrand Traoré, ora all'Ajax ma di proprietà del Chelsea, e Milot Rashica del Vitesse. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

S.D.