Calciomercato Juventus, solo conferme su Dani Alves

10/03/2017 10:39

JUVENTUS DANI ALVES CITY / Complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo, Dani Alves non ha sin qui disputato una grandissima stagione, nonostante i buoni segnali dati da un mese a questa parte. La sua permanenza alla Juventus non è ancora scontata e in Inghilterra si continua a parlare di un suo possibile approdo in Premier. 'The Sun', infatti, ha confermato anche nelle ultime ore un forte interessamento di Pep Guardiola per l'ex Barcellona.

D.T.