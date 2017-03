Calciomercato Fiorentina, Badelj: "Futuro? Non è escluso che..."

10/03/2017 10:20

CALCIOMERCATO FIORENTINA BADELJ / Milan Badelj, centrocampista della Fiorentina ne mirino di Inter, Juventus, Milan, Roma e Chelsea, ha parlato del suo futuro al 'Corriere dello Sport'.

CALCIOMERCATO - "Al mercato ho pensato davvero poche volte, e comunque solo l’estate scorsa. Della mia situazione hanno parlato più i media del sottoscritto e quando succede si finisce per parlarne troppo. In agosto ho avuto il pensiero di andar via, ma dopo averlo scacciato ho sempre pensato solo a dar tutto in campo. E non ho mai più pensato al mercato".

AGENTE - "Le dichiarazioni dell'agente hanno alimentato un caso? Lo so e mi dispiace. Lui e la società dovevano chiarirsi da subito, invece è stato fatto trascorrere tempo e non ha aiutato".

FUTURO - "Con la Fiorentina ho ancora un contratto fino al 2018 e ho sempre detto che qui mi trovo veramente bene. Non è escluso che resti. Speriamo che la società e il mio procuratore arrivino a chiarirsi".

S.D.