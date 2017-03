Serie A, Juventus-Milan: probabili formazioni, dove vederla in TV e le ultime sul calciomercato

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

10/03/2017 10:10

JUVENTUS MILAN - Un Juventus-Milan da non perdere per le news Serie A. Si apre con il 'Clasico' del calcio italiano la 28esima giornata di campionato, con la capolista (in attesa degli impegni di Roma e Napoli) che punta ad allungare ulteriormente in classifica e i meneghini a caccia di punti preziosi per l'Europa. Nel fortino dello 'Stadium' Allegri vuole ritornare al successo pieno a cinque giorni dallo stop di domenica scorsa sul campo dell'Udinese, mentre i rossoneri di Montella arrivano alla sfida dopo il 3-1 al Chievo e la ritrovata vena di Bacca. Juventus-Milan: le probabili formazioni e le ultime sull'anticipo della 28a giornata di Serie A: dove vedere in TV il match e gli intrecci di calciomercato tra le due squadre, da Donnarumma fino a Kolasinac.



Juventus-Milan, da Marchisio a Suso: le probabili formazioni

L'assenza sulla trequarti dello squalificato Cuadrado, potrebbe indurre Massimiliano Allegri ad accantonare per una notte il modulo a cinque stelle e affidarsi nuovamente al centrocampo a tre con la presenza in contemporanea di Pjanic, Khedira e Marchisio. Davanti spazio allo 'stakanovista' Higuain (per l'ex Napoli si tratterà della 13a presenza consecutiva), supportato ai lati da Mandzukic e Dybala. In caso di ripensamenti delle ultimissime ore da parte di Allegri, potrebbe trovare spazio dietro il 'Pipita' anche Pjaca - o in alternativa Dani Alves - con Pjanic che in vista della gara di Champions con il Porto riposerebbe (almeno inizialmente) in favore di Marchisio. Quasi certamente, il tecnico toscano non toccherà lo scacchiere a quattro davanti capitan Buffon, con Benatia favorito su Rugani e Barzagli vista la defezione di Chiellini al fianco di Bonucci, mentre sugli esterni agiranno Lichtsteiner e Alex Sandro.

Anche il Milan non è al completo nel reparto arretrato, vista l'assenza di capitan Abate e le non perfette condizioni fiscihe del rientrante Antonelli. Montella, perciò, sarebbe tentato dal dirottare Romagnoli sulla sinistra con Zapata in mezzo in tandem con Paletta e De Sciglio sulla corsia opposta. In regia, dopo le ultime brillanti prestazioni, il mister rossonero conferma Sosa al posto di Locatelli, con Bertolacci e Pasalic in pole per completare il reparto. Nel tridente offensivo c'è la lieta novella per Montella del recupero di Suso: lo spagnolo, uno dei migliori in campo a Doha nel trionfo in Supercoppa - occuperà come di consueto il settore destro offensivo e con Deulofeu cercherà di innescare Bacca, rivitalizzato dopo i tre gol realizzati nelle ultime due uscite contro Sassuolo e Chievo.



PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-MILAN



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Dybala, Higuian, Mandzukic. Allenatore: Allegri.



MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Zapata, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Juventus-Milan, da Donnarumma a Kolasinac: gli intrecci di calciomercato

Un Juventus-Milan con vista sul calciomercato. Non è un mistero infatti l'interesse della 'Vecchia Signora' per Gianluigi Donnarumma, erede designato nei desideri della dirigenza di Corso Galileo Ferraris di capitan Buffon. I continui slittamenti del closing con la cordata cinese ha inevitabilmente messo in standby la delicata questione per il rinnovo del neo-18enne, che avrebbe attirato anche le attenzioni Oltremanica del Manchester United di Mourinho. Il suo potente agente Raiola, in attesa di interloquire con la nuova proprietà, non ha chiuso le porte ad un prematuro addio del gioiello rossonero, destando ovviamente preoccupazione nei tifosi del 'Diavolo'. Un altro osservato speciale in casa Milan è De Sciglio, già da alcune sessioni di mercato nei radar della Juve e che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2018 con la società meneghina. I due club, inoltre, potrebbero darsi battaglia per Kolasinac, dallo scorso gennaio nel mirino dei bianconeri e di recente entrato anche in orbita Milan, così come il blucerchiato Schick, valutato 40 milioni di euro da Ferrero e su cui c'è pure la concorrenza dell'Inter.

Juventus-Milan, precedenti stagionali e dove vederla in TV

Nuovo capitolo questa sera della 'saga' tra Juventus e Milan, con le due squadre che si incroceranno addirittura per la quarta volta in stagione alla sfida dello 'Stadium'. Nei tre precedenti a sorridere è stata soprattuto la formazione di Montella, trionfatrice ai rigori in quel di Doha (1-1 al 90' e dopo i supplementari) nella finale di Supercoppa e che conquisto i tre punti anche nel match d'andata in campionato grazie alla prodezza del baby Locatelli. Nei quarti di Coppa Italia, invece, furono i sigilli di Pjanic e Dybala a rendere vano il gol nella ripresa di Bacca.

La partitissima di Torino non sarà trasmessa ovviamente in chiaro nel territorio italiano. Come di consueto, l'anticipo Juventus-Milan sarà visibile per gli abbonati 'Sky' e 'Premium' con fischio d'inizio alle 20.45. Potrete comunque seguire il match in tempo reale sull'account Twitter ufficiale di Calciomercato.it.