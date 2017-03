Akragas, ESCLUSIVO Pezzella: "Voglio rimanere in Italia"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

10/03/2017 10:26

AKRAGAS ESCLUSIVO PEZZELLA / Giunto in Italia la scorsa estate, Bruno Pezzella si è subito ambientato bene all'Akragas, diventando un titolare inamovibile del centrocampo siciliano. L'emozione più grande di questa sua prima stagione italica è stata sicuramente la rete realizzata nel derby contro il Catania, vinto per 2-1. "Ho avuto la fortuna di segnare in una partita così importante - esordisce il 28enne argentino in esclusiva a Calciomercato.it - e di rendere molto felici i tifosi. Erano contentissimi per quella vittoria importante. La fascia da capitano contro il Foggia? Anche quella è stata una grandissima emozione, mi stanno dando molta fiducia. Qui sto molto bene, la città è bellissima e il gruppo è buono". Il suo contratto scadrà a giugno 2017, ma il mercato non è il primo pensiero di Pezzella. "Ora dobbiamo pensare solo al campo e alla lotta salvezza (l'Akragas è diciottesimo in classifica, ndi) e non al mercato. Qui mi trovo bene, ma non abbiamo ancora parlato di rinnovo. L'unica certezza è che vorrei rimanere in Italia. A gennaio ho potuto conoscere i miei nonni e la mia famiglia a Flumeri, vicino ad Avellino, ed è stata un'emozione unica. C'era anche mio fratello German (il difensore del Betis, ndi) che è rimasto affascinato dall'Italia".